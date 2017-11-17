 Avcı keşfetti Luce oynattı – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Avcı keşfetti Luce oynattı

    Avcı keşfetti Luce oynattı

    Yetenekli sol beki ilk fark eden isimlerden bir tanesi teknik direktör Abdullah Avcı’ydı

    Milli takımın başındaki Abdullah Avcı'nın izlediği Atila Turan, ilk olarak Ümit Milli Takıma kazandırıldı ve 2013'te teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroya alındı. O sene milli takım teknik kadrosunun değişmesi, oyuncunun Fransa'ya geri dönmesi gibi nedenlerle A Milli Takım'a terfisi gecikti ve Lucescu'nun kadrosunda yer aldı
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:17
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