Avcı keşfetti Luce oynattı

Yetenekli sol beki ilk fark eden isimlerden bir tanesi teknik direktör Abdullah Avcı’ydı

Milli takımın başındaki Abdullah Avcı'nın izlediği Atila Turan, ilk olarak Ümit Milli Takıma kazandırıldı ve 2013'te teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroya alındı. O sene milli takım teknik kadrosunun değişmesi, oyuncunun Fransa'ya geri dönmesi gibi nedenlerle A Milli Takım'a terfisi gecikti ve Lucescu'nun kadrosunda yer aldı