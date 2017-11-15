Lucescu saklandı
A Milli Futbol Takımı'nın üst üste aldığı başarısız sonuçlar üzerine hedef tahtası haline gelen Mircea Lucescu, Ümit Milli Takımı'nın mücadelesini takip etti.
ÜMİTLER BAŞKA BAHARA KALDI!
Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6'ncı Grup beşinci maçında lider Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın 5. dakikasında Melih Okutan, Türkiye'yi öne geçirdi. Belçika, 45+1'de Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Rüştü Hanlı, 62'de gördüğü kırmızı kartla ay-yıldızlı ekibi 10 kişi bıraktı. 77'de ise Kubilay Kanatsızkuş, penaltı atışını değerlendiremezken, 87'de Siebe Schrijvers tabelayı belirledi: 1-2. Türkiye, 5 puanla beşinci sırada kalırken, Belçika 14 puanla zirvedeki yerini korudu.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:41
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Fener'in B planı: Jorge Jesus
Toplam 1
Yorum
ddedde yumurta tavuğun ...... gelince Jesus çıktı.:))
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İsmail Kartal'dan Kocaman yorumu
Toplam 8
Yorum
aynen aynen
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Lucescu saklandı
Toplam 2
Yorum
gücünüz yetmeyecek Ne yaparsanız yapın Şenol Güneşi Beşiktaş dan koparamayacaksınız.Bu haberler bilinçli ve kasti yapılıyor.Beşiktaşı durduramayacaksınız.
Lucescu saklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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