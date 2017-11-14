Vallahi rezalet, billahi rezalet

Milliler, Romanya’dan sonra Arnavutluk’a da kaybetti. Formanın hakkını veremeyen futbolcular ile kulübede ‘hayalet’ gibi duran Lucescu eleştirildi

BİR zamanlar, sahaya çıktı mı rakiplere korku salan Türk Milli Takımı, Mircea Lucescu yönetiminde kelimenin tam anlamıyla dibe vurdu. Romanya'daki kötü futbol ve berbat skorun ardından Milliler, Antalya'da Arnavutluk önünde kağıt üzerinde favoriydi. Ancak avantajımız sadece kağıt üzerinde kaldı. İlk düdükten itibaren "milyon euro'luk" futbolcularımız şaşkınları oynarken, Arnavutlar ise top oynadı. 24 ve 39'da Roshi'nin asistlerini Sadiku gole çevirdi, skor 2-0'a geldi. 41'de Memushaj atılınca umutlandık.



GELEN GOL OLDU

MİLLİLER, 10 kişilik rakibine karşılık ikinci yarıya iştahlı başladı. 47'de Cengiz Ünder'in golüyle fark 1'e indi. Ancak 55'te Eros Grezda'nın 3 kişinin arasından vurduğu topta Volkan Babacan kalesine gelen bir gole daha engel olamadı. 5 dakika sonra Emre Akbaba skoru 3-2 yaptı. Kalan yarım saatlik bölümde bilinçsiz bir baskı yaptık ancak beraberlik golünü bulamadık. Evimizde Arnavutluk'tan 3 gol yiyerek mağlup olduk. Maç sonunda teknik direktör Mircea Lucescu ve futbolculara tepki vardı.



4 DEĞİŞİKLİK YAPTI

MİRCEA Lucescu, Romanya karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Cluj'daki maçta oynayan Harun, Selçuk, Yusuf Yazıcı ve Ozan yedekte başladı. Yerlerine Volkan Babacan, Barış Yardımcı, Kenan ve Cengiz 11'de çıktı.



ARDASIZ 12 MAÇTA 2 GALİBİYET

A Milli Takım, kadroda bulunmayan Arda Turan'ı aradı. Kariyerini Barcelona'da sürdüren tecrübeli oyuncunun forma giymediği son 12 maçta Milliler sadece 2 galibiyet alabildi. Türkiye. Arda'sız Kosova ve Moldova'yı yendi. 4 yenilgi, 6 beraberlik aldı.



BİRİ 45. BİRİ 71. SIRADA

MİLLİLER, 4 gün içinde Romanya ve Arnavutluk'a yenilerek şaşırttı. Ay-yıldızlılar, FIFA sıralamasında 33. basamakta bulunuyor. Deplasmanda 2-0 kaybettiğimiz Romanya, 45. sırada yer alıyor. Dün evimizde yenildiğimiz Arnavutluk ise FIFA sıralamasında 71. basamakta



4. KEZ YENİLDİK

MİLLİLER, Arnavutluk ile 94 yıllık tarihinde 10 maç yaptı. Ay-yıldızlılar bu maçların dünkü 3-2'lik skorla birlikte rakibine karşı 4. mağlubiyetini aldı. 4 galibiyetimiz, 2 de beraberliğimiz var.



KARA LİSTEDEYİZ

AVRUPA'nın zayıf ekiplerinden Arnavutluk son 10 yılda 10 takıma 3 ve daha üzeri gol atmıştı. Milliler dün evinde rakibine 3-2 yenilerek bu 'kara listeye' girdi. Arnavutluk daha önce İsrail, Katar, Ermenistan, Sırbistan, San Marino, G.Kıbrıs (2), Litvanya, Karadağ ile Malta'ya 3 ve daha üzeri gol atmıştı.