Vallahi rezalet, billahi rezalet
Milliler, Romanya’dan sonra Arnavutluk’a da kaybetti. Formanın hakkını veremeyen futbolcular ile kulübede ‘hayalet’ gibi duran Lucescu eleştirildi
GELEN GOL OLDU
MİLLİLER, 10 kişilik rakibine karşılık ikinci yarıya iştahlı başladı. 47'de Cengiz Ünder'in golüyle fark 1'e indi. Ancak 55'te Eros Grezda'nın 3 kişinin arasından vurduğu topta Volkan Babacan kalesine gelen bir gole daha engel olamadı. 5 dakika sonra Emre Akbaba skoru 3-2 yaptı. Kalan yarım saatlik bölümde bilinçsiz bir baskı yaptık ancak beraberlik golünü bulamadık. Evimizde Arnavutluk'tan 3 gol yiyerek mağlup olduk. Maç sonunda teknik direktör Mircea Lucescu ve futbolculara tepki vardı.
4 DEĞİŞİKLİK YAPTI
MİRCEA Lucescu, Romanya karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Cluj'daki maçta oynayan Harun, Selçuk, Yusuf Yazıcı ve Ozan yedekte başladı. Yerlerine Volkan Babacan, Barış Yardımcı, Kenan ve Cengiz 11'de çıktı.
ARDASIZ 12 MAÇTA 2 GALİBİYET
A Milli Takım, kadroda bulunmayan Arda Turan'ı aradı. Kariyerini Barcelona'da sürdüren tecrübeli oyuncunun forma giymediği son 12 maçta Milliler sadece 2 galibiyet alabildi. Türkiye. Arda'sız Kosova ve Moldova'yı yendi. 4 yenilgi, 6 beraberlik aldı.
BİRİ 45. BİRİ 71. SIRADA
MİLLİLER, 4 gün içinde Romanya ve Arnavutluk'a yenilerek şaşırttı. Ay-yıldızlılar, FIFA sıralamasında 33. basamakta bulunuyor. Deplasmanda 2-0 kaybettiğimiz Romanya, 45. sırada yer alıyor. Dün evimizde yenildiğimiz Arnavutluk ise FIFA sıralamasında 71. basamakta
4. KEZ YENİLDİK
MİLLİLER, Arnavutluk ile 94 yıllık tarihinde 10 maç yaptı. Ay-yıldızlılar bu maçların dünkü 3-2'lik skorla birlikte rakibine karşı 4. mağlubiyetini aldı. 4 galibiyetimiz, 2 de beraberliğimiz var.
KARA LİSTEDEYİZ
AVRUPA'nın zayıf ekiplerinden Arnavutluk son 10 yılda 10 takıma 3 ve daha üzeri gol atmıştı. Milliler dün evinde rakibine 3-2 yenilerek bu 'kara listeye' girdi. Arnavutluk daha önce İsrail, Katar, Ermenistan, Sırbistan, San Marino, G.Kıbrıs (2), Litvanya, Karadağ ile Malta'ya 3 ve daha üzeri gol atmıştı.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 02:07
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan DEMEKKI HER ANTRANÖRÜN OYUNCU BEGENISI FARKLI OLABILIYOR BIRININ BEGENMEDIGINI DIGERI YILDIZ YAPAILIYOR Ü.DAVALA GÜZEL BIRÖRNEK COKBILENLER3
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan Ü.DAVALA ÖNCE IST.SPORDA KADROYA GIREMIYINCE DIYARBAKIRA GÖNDERILDI F.TERIM GSARAYIN BASINA GECINCE ONU GSARAYA ALDI VE O BIR MARKA OLDU2
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
tolga milli takımın haline bak abi bundan bizim ptt 1 liginde tonla var işin içine menejerler girip milli takımı pazar yeri yapmışlar pes vallahi
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