Taraftarlar eski milli formaları özlemiş!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'nın sorularını yanıtladığı programda "Klasik olarak geçmişteki formalarımız hakikaten çok daha farklıydı" açıklamasının ardından gündeme gelen 'eski formaları' taraftarlar yenilerine tercih etti.
Konuyla ilgili olarak "Sizce milli takım eski formalarla mı sahaya çıkmalı" şeklinde yaptığımız ankete katılanların yüzde 82'si 'evet' cevabı verirken, geriye kalan yüzde 18'lik kesim 'hayır' görüşünde birleşti.
İşte anket sonucu:
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 15:27
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Kara Mbodj savaşı!
Toplam 11
Yorum
luc4s boyu uzun vede hava toplainda iyi belkide duran topdan yenilen golleri onlemek icin dusunulmus ola bilir .. GS vs FB lazim ola bilir
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Berkay'ı da Almanlara kaptırıyoruz
Toplam 2
Yorum
neyin nazı bu ! yeter milli takımdan utanıyorum şu gül gibi genclerimize fırsatlar verilmeli oynatılmalı ne yapmaya calısıyorsunuz siz
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Fenerbahçe için lig yeniden başlıyor
Toplam 3
Yorum
hmm birisi sunlari uyandirsin artik:))
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