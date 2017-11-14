 Taraftarlar eski milli formaları özlemiş! – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Taraftarlar eski milli formaları özlemiş!

    Taraftarlar eski milli formaları özlemiş!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'nın sorularını yanıtladığı programda "Klasik olarak geçmişteki formalarımız hakikaten çok daha farklıydı" açıklamasının ardından gündeme gelen 'eski formaları' taraftarlar yenilerine tercih etti.

    Konuyla ilgili olarak "Sizce milli takım eski formalarla mı sahaya çıkmalı" şeklinde yaptığımız ankete katılanların yüzde 82'si 'evet' cevabı verirken, geriye kalan yüzde 18'lik kesim 'hayır' görüşünde birleşti.

    İşte anket sonucu:

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:27
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