Milliler'in 555 maç karnesi

A Milli Futbol Takımı, Mircea Lucescu dönemindeki 6. maçında 4. mağlubiyetini aldı. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Milliler, Lucescu yönetimindeki ilk maçında FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'ya 2-0 mağlup olmuştu. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta, Hırvatistan'ı 1-0 yenmeyi başarmıştı. Milli takım, tecrübeli çalıştırıcı yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında İzlanda'ya 3-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmişti. Türkiye, Rumen teknik adamla çıktığı dördüncü maçta, deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kalmıştı. Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adam idaresindeki ilk hazırlık maçında ise Romanya'ya deplasmanda 2-0 yenilmişti.

2017'DE 4. MAĞLUBİYET

Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında yaptığı 6'sı resmi, 4'ü özel 10 maçta, 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Türkiye, iki yenilgisini Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve İzlanda karşısında yaşadı. Milli takım 9 Kasım'da Romanya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla 3. mağlubiyetini almıştı.

EMRE AKBABA İLK MİLLİ MAÇINDA GOL ATTI

A Milli takımda karşılaşmaya 60. dakikada dahil olan Emre Akbaba, bir dakika sonra topla buluştuğu ilk pozisyonda milli takımın ikinci golünü kaydetti. Emre Akbaba, ilk milli maçında golle tanışma mutluluğu yaşadı. Milli takımın ilk golünü atan Cengiz Ünder de 6 maçta 3 gole ulaştı.

MİLLİLERİN ANTALYA STADI UĞURU SONA ERDİ

A Milli Takım, Antalya Stadı'nda yaptığı 6. maçında ilk yenilgisini aldı Ay-yıldızlı ekip, yapımı 2015'te tamamlanan statta ikisi resmi olmak üzere toplam 6 maça çıktı. 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Antalya Stadı'nda ağırladığı Kosova'yı 2-0'lık skorla geçen milliler, özel maçlarda İsveç'i 2-1, Karadağ'ı 1-0 mağlup ederken, Rusya ile golsüz berabere kaldı ve Finlandiya'yı da 2-0 mağlup etti. Arnavutluk'a 3-2 mağlup olan millilerin Antalya Stadı'ndaki yenilmezliği sona erdi.