Berkay'ı da Almanlara kaptırıyoruz
Milli takımdaki gurbetçi futbolcu krizlerine bir yenisi daha eklendi.
Stuttgart'ta forma giyen Türk genci Berkay Özcan, Alman milli takımı istemesine rağmen Türkiye'yi tercih etti. 19 yaşındaki futbolcu milli takım yaş gruplarına defalarca kez çağrıldı ama bir türlü oynama şansı bulamadı. Stuttgart'ta oynamaya başlamasına rağmen milli takımın alt kategorilerinde forma giymeyi başaramayan Berkay Özcan'ın artık pes ettiği bildirildi. Berkay'ın kendisini hala isteyen Alman Milli Takımı'nı seçme kararı aldığı belirtildi.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 15:55
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F.Bahçe'ye iyi haber! Durumu belli oldu
Toplam 5
Yorum
Murat Fenerbahçe'ye iyi haber Ozan'ın sakatlığının önemsiz olması ise, vah ki ne vah...
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Beşiktaş Telekom Baskets'e konuk olacak
Toplam 1
Yorum
karakartal sakatlar Samet dışında iyileşti sayılır.Böyle giderse takım birkaç haftaya oturur.
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Fenerbahçe için lig yeniden başlıyor
Toplam 2
Yorum
mantık Bu Aykut ve bu futbolcular ile devam edilirse , Fenerbahçe için lig 34. haftadan sonra başlayacaktır.
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