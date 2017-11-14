 Berkay'ı da Almanlara kaptırıyoruz – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Berkay'ı da Almanlara kaptırıyoruz

    Berkay'ı da Almanlara kaptırıyoruz

    Milli takımdaki gurbetçi futbolcu krizlerine bir yenisi daha eklendi.

    Stuttgart'ta forma giyen Türk genci , Alman milli takımı istemesine rağmen Türkiye'yi tercih etti. 19 yaşındaki futbolcu milli takım yaş gruplarına defalarca kez çağrıldı ama bir türlü oynama şansı bulamadı. Stuttgart'ta oynamaya başlamasına rağmen milli takımın alt kategorilerinde forma giymeyi başaramayan Berkay Özcan'ın artık pes ettiği bildirildi. Berkay'ın kendisini hala isteyen Alman Milli Takımı'nı seçme kararı aldığı belirtildi.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:55
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