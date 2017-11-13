Türkiye - Arnavutluk | Lucescu'nun 11'i belli oldu!

Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.30'da başlayacak. Mücadelede, Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Nikolov Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Veselinov Margaritov ile Martin Emilov Venev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

İŞTE A MİLLİ TAKIMIN 11'İ

Türkiye: Volkan, Barış, Serdar, Çağlar, Atila, Okay, Oğuzhan (K), Hakan, Cengiz, Kenan, Cenk.

Arnavutluk: Berisha, Hysaj, Mavraj, Veseli, Balliu, Basha, Abrashi, Ajdarevic, Ramadani, Grezda, Sadiku



Saat: 20.30

Yayın: FOX TV & S Sport





Kenan'a bir şans daha

Romanya dönüşünde evlilik işlemlerini halletmek adına 1 gün özel izin alan Kenan Karaman'ın da Antalya'da devam eden kampa katıldığı öğrenildi. Hannover 96 forması giyen başarılı hücum oyuncusunun ilk maçta olduğu Lucescu'dan şans bulacağı da gelen haberler arasında.

Kocuk'tan mutlusu yok

İstanbulspor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından teknik direktör Mircea Lucescu tarafından Ay-Yıldızlı takıma davet edilen genç kaleci Okan Kocuk, kariyerinin en mutlu günlerini yaşıyor. 22 yaşındaki eldiven, "Hep hayalini kurduğum yerdeyim. Ama önemli olan bunun sürekli olması. Bunun için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" dedi.

Tek tanıdık Sokol Cikalleshi

Türkiye ile Arnavutluk yarın saat 20.30'da Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Milliler'in rakibi Arnavutluk'ta Süper Lig'de forma giyen tek bir isim var. O da Başakşehir'den kiralık olarak Osmanlıspor'un yolunu tutan Sokol Cikalleshi. Sakatlığı nedeniyle son maçlarda oynayamayan başarılı forvetin Ay-Yıldızlılar karşısında yedek soyunması bekleniyor.

Arnavutluk ile 10.maç

Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde şimdiye dek Arnavutluk ile 9 maç yaparken, bunlardan 4'ünü kazandı. Rakibine 3 maçta yenilen milliler, 2 kez de eşitliği bozamadı. Arnavutluk ile şimdiye dek 6 resmi, 3 de özel maç yapan Ay-Yıldızlılar, 5'i Türkiye'de, 4'ü de deplasmanda yaptığı toplam 9 maçta 8 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü. İki takımın son maçı 2005'te oynandı ve milliler, rakibini tek golle geçmeyi başardı.