TFF skoru yazamadı!
Lucescu yönetimindeki Milliler, Arnavutluk'a 3-2 yenilirken Milli Takımlar'ın resmi twitter hesabı karşılaşmanın skorunu yazamadı!
Milli Takım, Arnavutluk'a hazırlık maçında 3-2 kaybederken maç sonunda flaş bir olay yaşandı.
Milli Takımlar resmi twitter hesabı, maç bitiminde skoru yazmazken sadece "Türkiye-Arnavutluk: Karşılaşma sona erdi" ifadelerini kullandı.
Hesaptan maçın bitiminden 45 dakika sonra yeni bir paylaşım yapılırken bu kez skorun yazılması dikkat çekti.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:04
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Valbuena'ya 'Tribün' uyarısı
Toplam 14
Yorum
halis nazar etmeyin ne olur çalışın sizinde (tribüne çağırıldığınız) olur
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Lucescu: Dava açacağım
Toplam 1
Yorum
GS'li bırak bu işleri. nerde genç oyuncu yok. her yenilgiden sonra hakemdi. simdi basına yüklen. bana verseler takımı uçururum neymiş adam yokmuş!
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Ogenyi Onazi’ye İngiltere vizesi
Toplam 5
Yorum
bordom kucka ve rodellagayı kimse yabana atmasın keza form tutarsa sosa
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