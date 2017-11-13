 Sabır ve zaman lazım – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sabır ve zaman lazım

    Sabır ve zaman lazım
    Okay Yokuşlu da yeni dönem için sabır ve zaman istedi. Genç orta saha, "Birbirimizle oynama alışkanlığımız, hocamızın kafasındaki oyun felsefesini sahaya yansıtma, kazanmayla oluşan öz güven hemen olmuyor. Hocamızın kafasındakini sahaya yansıttığımızda kazanma öz güvenini yakaladığımızda başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.


    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:24
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