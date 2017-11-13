Sabır ve zaman lazım

Okay Yokuşlu da yeni dönem için sabır ve zaman istedi. Genç orta saha, "Birbirimizle oynama alışkanlığımız, hocamızın kafasındaki oyun felsefesini sahaya yansıtma, kazanmayla oluşan öz güven hemen olmuyor. Hocamızın kafasındakini sahaya yansıttığımızda kazanma öz güvenini yakaladığımızda başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.





