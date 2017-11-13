Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Samuel Eto'o'nun Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi.
Trabzonspor Teknik Dİrektörü Rıza Çalımbay, TRT Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. Antalyasporlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o'nun Beşiktaş'a gitmek istediğini söyleyen Çalımbay, bu transferin neden gerçekleşmediğini anlattı. Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:
"Eto'o benim çalıştığım en karakterli kişilerden biridir, profesyoneldir. Gücü yettiğine kadar çalışır ve liderdir, dört dörtlük bir golcüdür. Benim kadar futbolu seven bir kişi gördüm, o da Eto'o. Antalya'da Eto'o'yu 3 takım istiyordu. Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor istedi. Eto'o ile konuştuğumda, o da Beşiktaş'a gitmek istiyorum dedi. Biz de Eto'o karşılığında Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu istemiştik. Yönetim de Eto'o'nun Beşiktaş'a gitmesine onay verdi ama Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu, Antalyaspor'a gelmek istemedi."
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:24
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Valbuena'ya 'Tribün' uyarısı
Toplam 6
Yorum
KSK takımda başka oynayan yok ki.. adam tek kişilik kadro .. VALBUENAAAA
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Tolgay neden şut çekmediğini açıkladı
Toplam 4
Yorum
Barzinho Oguzhan efendının fısını cektın herkez gordu geldıgın ılk gun ılk macından berı soluyorum kumasında ıstıkrarında bana gore 3 gomlek ustun
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Tolgay neden şut çekmediğini açıkladı
Toplam 4
Yorum
forever1903 felalini-tolgay ikilisi süper isler cikarir orta sahada, önlerindede biraz daha tecrübeli ve mac secmeyen talisca olursa, süper olur
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