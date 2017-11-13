 Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    'dan flaş açıklamalar

    <a href="/index/riza-calimbay?id=a0630517-22de-483d-92a9-8fb0e122df45" class="" rel="tag">Rıza Çalımbay</a>'dan flaş açıklamalar

    Trabzonspor Teknik Direktörü , 'nun 'a gitmek istediğini söyledi.

    Trabzonspor Teknik Dİrektörü , TRT Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. Antalyasporlu yıldız oyuncu 'nun 'a gitmek istediğini söyleyen Çalımbay, bu transferin neden gerçekleşmediğini anlattı. Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:

    "Eto'o benim çalıştığım en karakterli kişilerden biridir, profesyoneldir. Gücü yettiğine kadar çalışır ve liderdir, dört dörtlük bir golcüdür. Benim kadar futbolu seven bir kişi gördüm, o da Eto'o. Antalya'da Eto'o'yu 3 takım istiyordu. , Başakşehir ve Trabzonspor istedi. Eto'o ile konuştuğumda, o da Beşiktaş'a gitmek istiyorum dedi. Biz de Eto'o karşılığında Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu istemiştik. Yönetim de Eto'o'nun Beşiktaş'a gitmesine onay verdi ama Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu, Antalyaspor'a gelmek istemedi."

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:24
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