Trabzonspor Teknik Dİrektörü Rıza Çalımbay, TRT Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. Antalyasporlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o'nun Beşiktaş'a gitmek istediğini söyleyen Çalımbay, bu transferin neden gerçekleşmediğini anlattı. Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Eto'o benim çalıştığım en karakterli kişilerden biridir, profesyoneldir. Gücü yettiğine kadar çalışır ve liderdir, dört dörtlük bir golcüdür. Benim kadar futbolu seven bir kişi gördüm, o da Eto'o. Antalya'da Eto'o'yu 3 takım istiyordu. Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor istedi. Eto'o ile konuştuğumda, o da Beşiktaş'a gitmek istiyorum dedi. Biz de Eto'o karşılığında Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu istemiştik. Yönetim de Eto'o'nun Beşiktaş'a gitmesine onay verdi ama Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu, Antalyaspor'a gelmek istemedi."