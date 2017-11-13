Ömer Toprak da kadrodan çıktı

ALMANYA'da B.Dortmund'da oynayan Ömer Toprak, yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada, Ömer Toprak'ın, sağ diz eklemi çevresindeki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Milli takımımızda daha önce yine sakatlıkları gerekçesiyle Emre Mor, Kaan Ayhan ve Tolga Ciğerci kadrodan çıkarılmıştı.