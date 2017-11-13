 ‘İyi hazırlandık' – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    ‘İyi hazırlandık'

    ‘İyi hazırlandık'
    ARNAVUTLUK Teknik Direktörü Christian Panucci, Türkiye maçı öncesi basın toplantısına katıldı. İtalyan devi Milan'ın efsane eski futbolcularından olan Panucci, "Oyuncularım çok çalıştı. Çok ciddi çalıştı. Çok kolay bir durumda değiliz. Maçı ciddiye almamız gerekiyor. Takımımızla gurur duyuyoruz, inşallah maçta iyi bir sonuç alırız" diye konuştu.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:31
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