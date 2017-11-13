555. maç Arnavutluk'la

A Milli Takım bugün Antalya’da 20.30’da Arnavutluk’la karşılaşacak. Ay-yıldızlılar bu maçla 555. kez sahaya çıkacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, bugün Antalya'da Arnavutluk'la yapacağı hazırlık maçıyla 555. kez sahaya çıkacak. Türkiye, 94 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 261'i özel olmak üzere 554 maçta, biri hükmen olmak üzere 209 galibiyet, 128 beraberlik, 217 de yenilgi aldı. Mircea Lucescu dönemindeki 6. maçına çıkacak olan A Milli Takım, Rumen çalıştırıcı yönetiminde 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Milli futbolcularımız, geçtiğimiz perşembe günü Romanya'da alınan yenilgiyi Antalya'da galibiyetle telafi etmenin hesaplarını yapıyor.