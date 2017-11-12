U-19’lar ‘elit’ oldu

GALLER'i 2-1 yenen U-19 Milli Takımımızda büyük sevinç var. Gruptan çıkan Ay-yıldızlılar Elit Tura yükselmenin mutluluğunu yaşıyor. Önceki gün golünü atan Muhayer Oktay "Şu ana kadar çok iyi oynadık. Elit Tur'da da devam edeceğiz" dedi.