 U-19’lar ‘elit’ oldu – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    U-19’lar ‘elit’ oldu

    U-19’lar ‘elit’ oldu
    GALLER'i 2-1 yenen U-19 Milli Takımımızda büyük sevinç var. Gruptan çıkan Ay-yıldızlılar Elit Tura yükselmenin mutluluğunu yaşıyor. Önceki gün golünü atan Muhayer Oktay "Şu ana kadar çok iyi oynadık. Elit Tur'da da devam edeceğiz" dedi.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:26
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