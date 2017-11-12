Türkiye ile Arnavutluk 10. randevuda
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın karşılaşacağı Arnavutluk ile 10. kez karşı karşıya gelecek.
Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde şimdiye dek Arnavutluk ile 9 maç yaparken, bunlardan 4'ünü kazandı. Rakibine 3 maçta yenilen milliler, 2 kez de eşitliği bozamadı.
Arnavutluk ile şimdiye dek 6 resmi, 3 de özel maç yapan ay-yıldızlı ekip, 5'i Türkiye'de, 4'ü de deplasmanda yaptığı toplam 9 maçta 8 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.
İki takım arasında son olarak 12 Ekim 2005'te Tiran'da oynanan mücadeleyi Türkiye, Tümer Metin'in golüyle 1-0 kazanarak Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde etmişti.
- Türkiye'de 6. maç
A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile Türkiye'de daha önce 5 kez karşı karşıya geldi.
İki takım arasında oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekip 3 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Bu maçlarda milli takım rakip kaleye 6 gol gönderirken, 7 de gol yedi.
Türkiye ve Arnavutluk arasında karşılaşmanın oynanacağı Antalya'da, 21 Ocak 1998'de oynanan müsabakayı konuk ekip 4-1 kazanmıştı.
- Türkiye-Arnavutluk maçları
Türkiye ile Arnavutluk arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tarih Yer Organizasyon Sonuç
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13.12.1970 İstanbul Avr.Şam.Ele.Gru. 2 - 1
14.11.1971 Tiran Avr.Şam.Ele.Gru. 0 - 3
27.10.1982 İzmir Avr.Şam.Ele.Gru. 1 - 0
11.05.1983 Tiran Avr.Şam.Ele.Gru. 1 - 1
28.03.1985 Tiran Özel 0 - 0
21.01.1998 Antalya Özel 1 - 4
25.04.2001 Gaziantep Özel 0 - 2
26.03.2005 İstanbul Dün.Kup.Ele.Gru. 2 - 0
12.10.2005 Tiran Dün.Kup.Ele.Gru. 1 - 0
Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:38
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Kocaman'dan yeni sistem
Toplam 6
Yorum
Ersin Güldürmeyin insanı Aykut Kocaman mı bu düzende oynayacak
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Tehdit alıyoruz!
Toplam 4
Yorum
gebze al işte 10 yaşında çocuk yorumu. Adam tehdit ediliyoruz diyor bu da çık git o zaman diyor.
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Hazır ol Robin
Toplam 3
Yorum
tekin hollandaya gitmeye hazırolmasını söylemişlerdir
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