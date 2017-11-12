 Türkiye ile Arnavutluk 10. randevuda – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Türkiye ile Arnavutluk 10. randevuda

    Türkiye ile Arnavutluk 10. randevuda

    A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın karşılaşacağı Arnavutluk ile 10. kez karşı karşıya gelecek.

    Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde şimdiye dek Arnavutluk ile 9 maç yaparken, bunlardan 4'ünü kazandı. Rakibine 3 maçta yenilen milliler, 2 kez de eşitliği bozamadı.

    Arnavutluk ile şimdiye dek 6 resmi, 3 de özel maç yapan ay-yıldızlı ekip, 5'i Türkiye'de, 4'ü de deplasmanda yaptığı toplam 9 maçta 8 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

    İki takım arasında son olarak 12 Ekim 2005'te Tiran'da oynanan mücadeleyi Türkiye, Tümer Metin'in golüyle 1-0 kazanarak Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde etmişti.

    - Türkiye'de 6. maç

    A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile Türkiye'de daha önce 5 kez karşı karşıya geldi.

    İki takım arasında oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekip 3 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

    Bu maçlarda milli takım rakip kaleye 6 gol gönderirken, 7 de gol yedi.

    Türkiye ve Arnavutluk arasında karşılaşmanın oynanacağı Antalya'da, 21 Ocak 1998'de oynanan müsabakayı konuk ekip 4-1 kazanmıştı.

    - Türkiye-Arnavutluk maçları

    Türkiye ile Arnavutluk arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    Tarih Yer Organizasyon Sonuç

    ---------- -------- --------------- -----

    13.12.1970 İstanbul Avr.Şam.Ele.Gru. 2 - 1

    14.11.1971 Tiran Avr.Şam.Ele.Gru. 0 - 3

    27.10.1982 İzmir Avr.Şam.Ele.Gru. 1 - 0

    11.05.1983 Tiran Avr.Şam.Ele.Gru. 1 - 1

    28.03.1985 Tiran Özel 0 - 0

    21.01.1998 Antalya Özel 1 - 4

    25.04.2001 Gaziantep Özel 0 - 2

    26.03.2005 İstanbul Dün.Kup.Ele.Gru. 2 - 0

    12.10.2005 Tiran Dün.Kup.Ele.Gru. 1 - 0

    Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:38
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