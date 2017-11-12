 Milli maç altıncı oldu – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Milli maç altıncı oldu

    Milli maç altıncı oldu
    TÜRKİYE'nin Romanya ile oynadığı hazırlık karşılaşması reyting sıralamasında ancak 6. olabildi. Share'i ise 10.85'te kaldı. Bir başka deyişle karşılaşmanın yayını sırasında televizyonu açık olan her 10 kişiden sadece 1'i Milli Takımımızı izledi. Ay-yıldızlılar, Cluj'daki mücadelede rakibine Karabük'lü Grozav'ın golleri ile 2-0 kaybetmişti. Skor kadar oynadığımız futbol da tepki çekmişti.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:25
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