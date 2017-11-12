 Milli futbolcu aday kadrodan çıkarıldı! – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Milli futbolcu aday kadrodan çıkarıldı!

    Milli futbolcu aday kadrodan çıkarıldı!

    A Milli Futbol Takımı’nın başarılı defans futbolcusu Ömer Toprak, sağ diz eklemi çevresindeki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

    Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Ömer Toprak, yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi intetnet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Arnavutluk ile yarın Antalya'da özel maçta karşılaşacak ay-yıldızlılarda Ömer Toprak'ın, sağ diz eklemi çevresindeki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
    Tedavisi dolayısıyla milli takımın son antrenmanda da yer almayan Ömer Toprak'ın bugün Almanya'ya döneceği belirtildi.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:16
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