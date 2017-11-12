Milli futbolcu aday kadrodan çıkarıldı!
A Milli Futbol Takımı’nın başarılı defans futbolcusu Ömer Toprak, sağ diz eklemi çevresindeki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Tedavisi dolayısıyla milli takımın son antrenmanda da yer almayan Ömer Toprak'ın bugün Almanya'ya döneceği belirtildi.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:16
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Şampiyonluğu kovalayacağız
Toplam 2
Yorum
ilkerfb video hakem Burak'ı zor durumda bırakır.Adam kendisini düşünüyor video hakem olursa nasıl penaltı alırım diye
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Hakan bırakıyor
Toplam 1
Yorum
aslan Teklifler vardı yatmayı tercih etti. Egemenin Gs versiyonu. Hep vefa beklerler dönüp arkalarına bakmazlar sahip oldukları nereden gelmiş.
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Benzema, Suarez ya da Agüero
Toplam 7
Yorum
beşiktaşım benim ORMAN sen önce bir oğuzhandan kurtul taliscayı elde tutabil de sonra böyle konui abobakarı alamayan bir adamın böyle konuşması çok komik
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