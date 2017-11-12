Acil toparlanın

A Millilerin aldığı kötü sonuçlar üzerine eleştiri okları Rumen çalıştırıcıya dönmüştü Öğrencileriyle bir görüşme yapan Lucescu da, “Daha çok çaba istiyorum” dedi

HAZIRLIK maçında Romanya'ya karşı alınan 2-0'lık mağlubiyet kadar oynanan kötü futbol da can sıkmıştı. Durum böyle olunca Mircea Lucescu'ya eleştiriler de artmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, yarınki Arnavutluk karşılaşması öncesi futbolcularıyla konuştu. Rumen hoca "Romanya'da oynadığımız futbol bize hiç yakışmadı. Hazırlık maçlarında skorlar istediğiniz gibi olmayabilir ama sergilediğimiz futbol önemli. Romanya'ya karşı maç boyunca hiçbir şey yapamadık. Herkesin bir an önce toparlanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.



'BU MAÇI ALALIM'

LUCESCU yarın Antalya Stadı'nda oynanacak maç öncesi futbolcularını da motive etti. Deneyimli hoca "Kötü gidişata son vermek için Arnavutluk maçı çok önemli. Artık bir kazanma serisi yakalamamız gerekiyor. Resmi-özel maç ayırt etmeden aynı ciddiyetle oynamalıyız" ifadelerini kullandı. Oğuzhan, Cenk Tosun, Volkan Babacan, Hakan Çalhanoğlu gibi isimler de arkadaşlarıyla toplantı yaptı.