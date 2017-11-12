Acil toparlanın
A Millilerin aldığı kötü sonuçlar üzerine eleştiri okları Rumen çalıştırıcıya dönmüştü Öğrencileriyle bir görüşme yapan Lucescu da, “Daha çok çaba istiyorum” dedi
'BU MAÇI ALALIM'
LUCESCU yarın Antalya Stadı'nda oynanacak maç öncesi futbolcularını da motive etti. Deneyimli hoca "Kötü gidişata son vermek için Arnavutluk maçı çok önemli. Artık bir kazanma serisi yakalamamız gerekiyor. Resmi-özel maç ayırt etmeden aynı ciddiyetle oynamalıyız" ifadelerini kullandı. Oğuzhan, Cenk Tosun, Volkan Babacan, Hakan Çalhanoğlu gibi isimler de arkadaşlarıyla toplantı yaptı.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:26
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Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık
Toplam 1
Yorum
GS taraftarı çok süpriz oldu taraftartar olarak bir yerimizi yırta yırta şekil değiştirdik siz de süpriz diyorsunuz ya zaten başarıszılığı göz önünde
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Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) ilk geldiğin günü hatırlıyomda şu zamanda gelsen biri istese 15/20 milyon euro az derdik :) inşAllah iyi bi yere gidersin Allah şifa versin.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 6
Yorum
korkmaz genc ilerde para edecek adamlar alin,bu kadro iyi birazda portoyu ornek alalim,para kazanmakta lazim.
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