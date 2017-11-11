Hakan: Toparlanırız

Milli takımın önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu kötü bir dönemden geçtiklerini kabul etti. Hakan “Ben toparlanacağımızı düşünüyorum” dedi

Ay-Yıldızlılar'ın başarılı oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Romanya karşısındaki 2-0'lık skor kadar futbolun da eleştirilmesini haklı bulduğunu söyledi. Hakan "İyi oynamadığımız bir gerçek. Ben toparlanacağımızı düşünüyorum. İyi bir kadromuz var. Sadece yeteneklerimizi sahaya yansıtmakta güçlük çekiyoruz. Bunu başardığımız anda biz de seviye atlayacağız" ifadelerini kullandı. Milan'lı yıldız, Arnavutluk maçında Antalyalı futbolseverlerden destek istedi.