 Yine aynı hüsran – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Yine aynı hüsran

    Yine aynı hüsran

    A Milli Takım, Selçuk’un hatasında Karabüklü Grozav’unh golüyle ilk yarıyı yenik kapattı Aynı oyuncu 69’da yine sahne alırken, ay-yıldızlılar futboluyla hayal kırıklığı yarattı

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takımımız, bu doğrultuda başladığı serüvenin ilk durağında Romanya karşısına çıktı. Genç ağırlıklı kadrosuyla yeni bir yapılanmaya giden Türkiye, sergilediği performansla sınıfta kaldı. Lucescu, sakatlanıp kadrodan çıkartılan Kaan Ayhan'ın yerine sağ bekte genç Erol Alkan yerine Ozan'ı tercih ederken, takım duygusundan yoksun, savunma ve hücumda çoğalamayan Milli Takım, 42'de Selçuk'un hatasında gelişen atakta Grozav'ın gelişine çektiği şutun Ozan'dan sekip filelerle buluşmasıyla ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

    2. MAÇ ARNAVUTLUK'LA
    BU yarıda kaleye ne bir şut ne de bir korner dahi atamadık. İkinci yarıda ilk şutumuz 49'da Cenk Tosun'dan gelirken, ilk kornerimizi de 55'te Cengiz Ünder'le kullandık. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlarken, ilk 10 dakika ortaya koyduğumuz baskılı futbol sonrasında yerini yine savruk bir oyuna bıraktı. 69'da Romanya, yine Grozav'ın attığı golle skoru 2-0 yaptı. Karabüklü orta saha, Serdar'ı çalımladıktan sonra şutunu çekti ve top kaleci Harun'un solundan ağlarla buluştu: 2-0. Maç Romanya'nın 2-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, Millilliler futboluyla hayal kırıklığı yarattı.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:05
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