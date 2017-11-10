Yine aynı hüsran
A Milli Takım, Selçuk’un hatasında Karabüklü Grozav’unh golüyle ilk yarıyı yenik kapattı Aynı oyuncu 69’da yine sahne alırken, ay-yıldızlılar futboluyla hayal kırıklığı yarattı
2. MAÇ ARNAVUTLUK'LA
BU yarıda kaleye ne bir şut ne de bir korner dahi atamadık. İkinci yarıda ilk şutumuz 49'da Cenk Tosun'dan gelirken, ilk kornerimizi de 55'te Cengiz Ünder'le kullandık. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlarken, ilk 10 dakika ortaya koyduğumuz baskılı futbol sonrasında yerini yine savruk bir oyuna bıraktı. 69'da Romanya, yine Grozav'ın attığı golle skoru 2-0 yaptı. Karabüklü orta saha, Serdar'ı çalımladıktan sonra şutunu çekti ve top kaleci Harun'un solundan ağlarla buluştu: 2-0. Maç Romanya'nın 2-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, Millilliler futboluyla hayal kırıklığı yarattı.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:05
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Atiba ile 1+1 yıl daha
Toplam 10
Yorum
bjk smokie :) atıbanın yerine alacak kişi bence ( okay yokuşlu )
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Asamoah transferinde flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
Eldeki Çöp Yabancıları Gönder DeJong ve Donk'u gönderin Asamoah'ı alın. Arda denen bitik adamı almak için bu ucuz numaralara girmeyin. Saçma sapan açıklamalar.
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Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Sam arkadaş ön teker nasıl giderse arka tekerde öyle gider.Aziz Başkanıda her sene şampiyon olacaz diye hemde üyeler önünde söz vermiyormu.
Yine aynı hüsran haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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