 Sırada Arnavutluk var – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Sırada Arnavutluk var

    Sırada Arnavutluk var
    MİLLİ takımımız ikinci hazırlık maçını 13 Kasım Pazartesi günü Arnavutluk ile oynayacak. Antalya'da yapılacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve TV 8'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi, Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Nikolov Kabakov yönetecek. Ay-yıldızlılar daha önce Antalya'daki 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp hiç yenilmedi
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:15
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