Sırada Arnavutluk var

MİLLİ takımımız ikinci hazırlık maçını 13 Kasım Pazartesi günü Arnavutluk ile oynayacak. Antalya'da yapılacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve TV 8'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi, Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Nikolov Kabakov yönetecek. Ay-yıldızlılar daha önce Antalya'daki 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp hiç yenilmedi