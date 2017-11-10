 Romanya’da yine yokuz! – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Romanya’da yine yokuz!

    Romanya’da yine yokuz!
    MİLLİLERİMİZ, Romanya deplasmanındaki şanssızlığını kıramadı. Bugüne kadar Romanya'da oynanan 12 maçın 9'unu ev sahibi ekip kazandı. Türkiye 2 galibiyet alırken, 1 maç berabere bitti. Ay-yıldızlılarımızın 9 golüne Romanya 31 golle yanıt verdi.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:05
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