Ozan Tufan, Romanya maçında sakatlandı
Türkiye'nin Romanya ile oynadığı hazırlık maçında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan sakatlanarak oyundan çıktı.
Fenerbahçe'de sakatlar kervanına bir oyuncu daha eklendi. Türkiye'nin Romanya ile oynadığı hazırlık maçında Ozan Tufan sakatlık yaşadı. Kenara "sakatlandım, beni çıkartın" diyerek değişiklik isteyen Tufan, Lucescu tarafından 83. dakikada kenara alındı.
Fenerbahçe'de, Alper Potuk ve Neto cezalı, Valbuena, İsla, Mehmet Ekici ve Janssen sakat, Skrtel kulağından rahatsız. Bunun yanı sıra moralsiz olan Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'nın da ilk 11'de çıkma ihtimali zayıf. Aykut Kocaman'ın Sivasspor'da nasıl bir kadro yapısıyla çıkacağı merakla bekleniyor.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:25
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Atiba ile 1+1 yıl daha
Toplam 10
Yorum
bjk smokie :) atıbanın yerine alacak kişi bence ( okay yokuşlu )
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Asamoah transferinde flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
Eldeki Çöp Yabancıları Gönder DeJong ve Donk'u gönderin Asamoah'ı alın. Arda denen bitik adamı almak için bu ucuz numaralara girmeyin. Saçma sapan açıklamalar.
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Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Sam arkadaş ön teker nasıl giderse arka tekerde öyle gider.Aziz Başkanıda her sene şampiyon olacaz diye hemde üyeler önünde söz vermiyormu.
Ozan Tufan, Romanya maçında sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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