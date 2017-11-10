 Milli Takım, Atatürk'ü andı – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Milli Takım, Atatürk'ü andı

    Milli Takım, Atatürk'ü andı

    A Milli Futbol Takımı bugün Romanya'nın Cluj kentinden Antalya'ya yapacağı yolculuk öncesinde aramızdan ayrılışının 79. yılı nedeniyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir anma töreni düzenledi.

    Milli futbolcular, saat 09.05'te Gazi Mustafa Kemal için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:09
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