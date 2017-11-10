Milli Takım, Atatürk'ü andı
A Milli Futbol Takımı bugün Romanya'nın Cluj kentinden Antalya'ya yapacağı yolculuk öncesinde aramızdan ayrılışının 79. yılı nedeniyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir anma töreni düzenledi.
Milli futbolcular, saat 09.05'te Gazi Mustafa Kemal için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:09
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Talisca değil Sosa
Toplam 3
Yorum
BJK'li Ve bu adami bize bedavaya birakacaklar ? oldu gözlerim doldu
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Demba Ba geliyor
Toplam 4
Yorum
cenk Kesinlikle takıma alınmalı ve takım gol kısırlığına Demba Ba ile çözüm getirmelidir.
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Demba Ba geliyor
Toplam 4
Yorum
Pence eger sakatligi düzeldiyse cok katki yapar, bircok kulvarda gidiyoruz rotasyon sart
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