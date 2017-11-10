 Lucescu’ya büyük ilgi – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Lucescu’ya büyük ilgi

    Lucescu’ya büyük ilgi
    A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maç öncesinde ilgi odağı idi. Sahaya çıkar çıkmaz Lucescu'nun adı anons edilirken tribünler sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşma öncesinde Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, Mircea Lucescu'ya Romanya futboluna ve Türk-Rumen dostluğuna yaptığı katkılardan dolayı plaket verdi.

    FORMA HEDİYE EDİLDİ
    Lucescu, ülkesinde sevgiyle karşılandı. Romanya Futbol Federasyonu, tecrübeli hocaya adının yazılı olduğu forma hediye etti.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:17
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