Lucescu’ya büyük ilgi

A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maç öncesinde ilgi odağı idi. Sahaya çıkar çıkmaz Lucescu'nun adı anons edilirken tribünler sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşma öncesinde Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, Mircea Lucescu'ya Romanya futboluna ve Türk-Rumen dostluğuna yaptığı katkılardan dolayı plaket verdi.



FORMA HEDİYE EDİLDİ

Lucescu, ülkesinde sevgiyle karşılandı. Romanya Futbol Federasyonu, tecrübeli hocaya adının yazılı olduğu forma hediye etti.