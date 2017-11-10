Lucescu'dan çelişkili söz ve davranışlar...

Özellikle oynanan futbolun etkisizliği, takımda bir uyum ve forma hırsı olmaması TFF Yönetim Kurulu'nu da hem üzdü hem şaşırttı. Lucescu'nun geldiği ilk günden beri yaptığı tutarsız açıklamalar da üzerine eklenince TFF'nin teknik direktör Lucescu konusunda endişe duymaya başladıkları öğrenildi.



Edinilen bilgilere göre Başkan Yıldırım Demirören, Rumen teknik adamın en büyük destekçisi olsa da bazı yönetecilerin Lucescu ile devam etmek istemediklerini Demirören'e ilettikleri ve çok geç kalmadan teknik direktör değişikliğine gidilmesini istediklerini belirtildi.



TUTARSIZ AÇIKLAMALAR

A Milli Takımın başında 5 maça çıkan Lucescu 1 galibiyet alırken, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Ama Lucescu'ya güvenin sarsılmasında ki asıl etken aldığı sonuçlardan çok yapmış olduğu açıklamalar. Öncelikle geldiği ilk günden beri A Milli Takım yerine Süper Lig'deki yabancı kuralına takmış olan Rumen teknik adam bu konuda bile tutarsızlıklar yaşıyor. İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine verdiği demeçte "Federasyonla yabancı sayısına limit koyacağız. Doğu ülkelerinde bunu yapmadan olmaz" diyen 72 yaşındaki teknik adam bir kaç gün sonra düzenlenen basın toplantısında ise "Ben yabancı oyuncuya karşıyım demedim. Olduğu gibi kalsın ama milli takımdaki oyunculara daha fazla fırsat verilmesini istedim" dedi.



Aynı şekilde takımlarında forma şansı bulamayan isimlerin milli takımda oynamasının zor olduğunu ve bu isimleri çağırmayacağını belirten Lucescu dünkü maç da dahil olmak üzere milli takımın başında çıktığı her karşılaşmada takımlarında forma şansı bulamayan Şener Özbayraklı, Arda Turan, İsmail Köybaşı, Selçuk İnan gibi isimlere yer verirken, kendi takımlarında çok formda olan Emre Akbaba, Deniz Türüç gibi isimlere ise henüz hiç şans vermedi.



Avrupa'nın ve Türkiye'nin her yerinde oyuncu izledeğini belirten Rumen teknik adam dünkü maç sonu yaptığı basın toplantısında da bu sözü yerine "Bazı oyuncular ile iki gün önce tanıştım. Benim amacım, yeni oyuncuları görmekti. Örneğin Kenan Karaman'ı ilk defa dün burada gördüm" diye konuştu.



Bu şekilde yapmış olduğu çelişkili açıklamalar ile TFF'yi de güç durumda bırakan Lucescu'nun desteği iyice azalırken kamuoyunda da istenmeyen adam haline geldi. 2020 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na direk katılmayı hedefleyen Ay-Yıldızlı ekipte bu gelişmelere göre yakın zamanda teknik adam değişikliği olacak gibi görünüyor.