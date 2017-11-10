 Kırmızı-beyaz duvar – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Kırmızı-beyaz duvar

    Kırmızı-beyaz duvar

    Tribünde yerini alan taraftarlarımız A Milli Takımı, Romanya’da yalnız bırakmadı

    AMİLLİ Futbol Takımımız'ın Romanya'yla hazırlık karşılaşmasını taraftarlarımız da tribünde takip etti. Türkiye'den ve yabancı ülkelerden gelen gurbetçi futbolseverlerimiz, A Milli Takımımızı Romanya'da yalnız bırakmadı. Rengarenk kıyafetleriyle adeta bir renk cümbüşü yaratan taraftarlarımız, ellerindeki Türk Bayrakları'yla stadı kırmızı- beyaz duvara çevirdi. 90 dakika boyunca yaptıkları çoşkulu tezahüratlarla Rumen taraftarların bile bastırmayı başaran futbolseverlerimiz, Milli Takımımıza önemli bir destek sağladı. Ancak Romanya karşısında gelen mağlubiyet sonrasında tribünleri üzgün bir şekilde terk ettiler.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:09
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