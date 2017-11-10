 Grozav’ı tutamadık! – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Grozav’ı tutamadık!

    Grozav’ı tutamadık!

    Romanya ile oynanan hazırlık maçında A Milli Takımımız’ı tanıdık bir isim yaktı! Karabüklü Grozav, iki gole de imza attı

    AMİLLİ Futbol Takımımız, dün karşılaştığı Romanya'ya 2-0 mağlup olurken golleri tanıdık bir isim attı. Süper Lig'de Kardemir Karabükspor forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, ligimizde 10 maçta attığı gol sayısını milli maçta 70 dakika içinde attı. Gheorghe Grozav, 42 ve 69. dakikalarda iki kez filelerimize sarstı.

    2012'DE DE GOL ATMIŞTI
    ROMANYA'da 10 numaralı formayı giyen tecrübeli oyuncu, 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde de A Milli Takımımız'a yine gol atmıştı. Grozav, 12 Aralık 2012'de Ülker Stadı'nda oynanan maçta da ağlarımızı bulmuş o karşılaşmayı da 1-0 kaybetmiştik.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:13
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Grozav’ı tutamadık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.