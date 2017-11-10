Grozav’ı tutamadık!

Romanya ile oynanan hazırlık maçında A Milli Takımımız’ı tanıdık bir isim yaktı! Karabüklü Grozav, iki gole de imza attı

AMİLLİ Futbol Takımımız, dün karşılaştığı Romanya'ya 2-0 mağlup olurken golleri tanıdık bir isim attı. Süper Lig'de Kardemir Karabükspor forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, ligimizde 10 maçta attığı gol sayısını milli maçta 70 dakika içinde attı. Gheorghe Grozav, 42 ve 69. dakikalarda iki kez filelerimize sarstı.



2012'DE DE GOL ATMIŞTI

ROMANYA'da 10 numaralı formayı giyen tecrübeli oyuncu, 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde de A Milli Takımımız'a yine gol atmıştı. Grozav, 12 Aralık 2012'de Ülker Stadı'nda oynanan maçta da ağlarımızı bulmuş o karşılaşmayı da 1-0 kaybetmiştik.