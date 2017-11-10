Gençler vasatı aşamadı

Romanya karşısında genç ağırlıklı kadromuz etkisiz kaldı. Atila Turan, Kenan Karaman ve Barış Yardımcı ise ilk kez A Milli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için yeniden yapılanmaya giden Türkiye, bu doğrultuda Romanya'yla yaptığı hazırlık maçında genç ağırlıklı bir kadroyla sahada yer aldı. Kaleci Harun, Çağlar, Okay, Yusuf Yazıcı gibi genç isimlere 11'de görev veren Lucescu, onların yanında Serdar Aziz, Atila Turan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Oğuzhan Özyakup, Selçuk İnan ve Cenk Tosun'la da kadroyu tamamladı. Ancak Rumenler karşısında takım oyunundan uzak bir görüntü çizen ay-yıldızlılar, 90 dakika boyunca dağınık bir futbol ortaya koydu. Savunma ve hücumda çoğalamayan A Milliler'de genç isimler de vasatı aşamadı. 3 isim ise ilk kez milli formayı giydi. Kayseri'den Atila 11'de çıkarken, Hannover'den Kenan Karaman ve Bursa'dan Barış Yardımcı 2. yarıda görev alıp A Milli heyecanı ilk kez yaşadı.