"Bir günümüz vardı"

Rumen hoca, oyuncuların kendi takımlarında oynamamasından dert yanarken “Sahada geleceğin milli takımı vardı. Biraz daha tecrübeye ihtiyaçları var” dedi

A MİLLİ Takım Teknik direktörü Mircea Lucescu, Romanya ile oynanan ve 2-0 kaybedilen hazırlık maçının ardından bir kez daha futbolcuların takımlarında oynamamasından şikayet etti. İki takım arasındaki yaş farkını belirten Luce, "Romanya kazanmayı hak etti. Uzun süredir birlikte oynayan bir ekip. Rakibin yaş ortalaması 29,5, bizim 24,5. Bu farkı sahada gördük" dedi. "Takımı hazırlamak için bir günüm vardı. Kolay değil" ifadesini kullanan Luce, "Sahada geleceğin milli takımı vardı. Bugün Atila fena oynamadı. Kenan'ı sadece videolardan seyretmiştim" diye konuştu.



BÜYÜK BİR HANDİKAP

SAHADAKİ takımı 'Geleceğin Milli Takımı' diye nitelendiren Luce, "Çağlar, Cengiz, Yusuf, Emre Mor gibi oyuncular var. Tecrübeye ve beraber oynamaya ihtiyaçları var. Milli takım seviyesinde olmak için kendi kulüplerinde de sürekli oynayan oyuncular olmalı. Bu bizim için büyük bir handikap. Bu futbolcuların oynaması için elimden geleni yapacağım. Antrenörleri ile konuşacağım, oyuncuların kendileri ile de konuşacağım" ifadesini kullandı.