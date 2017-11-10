 Arda’nın forması Çalhanoğlu’nda – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Arda’nın forması Çalhanoğlu’nda

    Arda’nın forması Çalhanoğlu’nda
    DÜNYA Kupası elemelerinde yaşanan başarısızlıktan sonra Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım kadrosuna çağırılmayan Arda Turan'ın 10 numaralı formasını Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu giydi. İtalya'da istikrarı yakalamayan genç yıldız, dün akşamki mücadelede '10 numaralı' formanın hakkını veremedi. Gurbetçi oyuncu, 64. dakikada yerini Kenan Karaman'a bıraktı.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:07
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