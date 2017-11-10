A Milli Takım, Antalya'da
Hazırlık maçında deplasmanda Romanya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile yapacağı özel maç için Antalya'ya geldi.
Özel uçakla Antalya'ya gelen milliler, güvenlik önlemleri altında CIP salonundan çıkarak, konaklayacağı otele hareket etti.
Kafilede evlilik işlemleri için bir gün izin alan futbolcu Kenan Karaman yer almadı. Karaman'ın yarınki antrenmana katılacağı öğrenildi.
Milliler yarın akşam konaklayacakları otelin tesislerinde antrenman yapacak.
Türkiye ile Arnavutluk 13 Kasım Pazartesi günü saat 20.30'da Antalya Stadı'nda karşılaşacak.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:37
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 3
Yorum
metin Yabancı oyuncuya sınırlama gelsin Volkan Şen gibi yerli oyuncular oynasın.
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Yine aynı hüsran
Toplam 13
Yorum
Milli Takım Selçuk, Burak, Arda, Caner, Gökhan Gönül, Ozan Tufan bunlar bundan sonra yapılacak turnuvalar için kesinlikle milli takıma alınmamalı,
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Size söz hocam
Toplam 9
Yorum
UZMAN KURTARICI VOLKAN BOŞUNA UĞRAŞMAYIN FEDORASYON HER YIL OLDUĞU GİBİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ.KLİMİN LOBÜSİ GÜÇLÜYSE O ŞAMPİYON OLUYOR. BU SENE O SENE DEĞİL.
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