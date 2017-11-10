 A Milli Takım, Antalya'da – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    A Milli Takım, Antalya'da

    A Milli Takım, Antalya'da

    Hazırlık maçında deplasmanda Romanya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile yapacağı özel maç için Antalya'ya geldi.

    Özel uçakla Antalya'ya gelen milliler, güvenlik önlemleri altında CIP salonundan çıkarak, konaklayacağı otele hareket etti.

    Kafilede evlilik işlemleri için bir gün izin alan futbolcu Kenan Karaman yer almadı. Karaman'ın yarınki antrenmana katılacağı öğrenildi.

    Milliler yarın akşam konaklayacakları otelin tesislerinde antrenman yapacak.

    Türkiye ile Arnavutluk 13 Kasım Pazartesi günü saat 20.30'da Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:37
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