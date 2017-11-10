 10 oyuncu takımda yok – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    10 oyuncu takımda yok

    10 oyuncu takımda yok
    AY-YILDIZLI ekibimizde Dünya Kupası eleme grubundaki İzlanda ve Finlandiya maçlarının kadrosunda yer alan 10 oyuncu takımda yoktu. Serkan Kırıntılı, Caner, M.Topal, Emre Belözoğlu, Nuri Şahin, Sabri, Arda Turan, Volkan Şen, Burak Yılmaz ve Mevlüt takıma davet edilmemişti.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:15
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