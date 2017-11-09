"Yaşlı bir takımız"

Romanya maçı öncesi ‘yabancı polemiği’ne değinen A Milli Takım Teknik Direktörü, Türk futbolculara yeteri kadar şans verilmemesinden şikayetçi

Romanya ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 'yabancı polemiği' konusunda yanlış anlaşıldığını belirterek, "Yabancı futbolcuya karşı değilim, genç futbolcuların Türkiye'de şans bulamamasından şikayetçiyim" diye konuştu. TÜRKİYE'ye 'Doğu ülkesi' demesinden dolayı eleştirilmesine de değinen Rumen hoca, "Doğu Avrupa ülkeleri var, Batı ülkeleri var. Ben bu şekilde söyledim. Romanya, Rusya, Polonya, Yunanistan gibi ülkeler Doğu Avrupa ülkesi... Ben bundan bahsettim. O röportajda çok daha önemli şeyler vardı, ancak yanlış anlaşıldı" ifadelerini kullandı.



MÜCADELECİ TAKIM

TÜRKİYE Ligi'nin yaş ortalamasının 29-30 civarında bulunduğunu, bunun da Avrupa seviyesinin üzerinde olduğunu kayrdeden Lucescu, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye, Avrupa'nın 31 ligi içinde gençlere en az şans veren ülke konumunda. Avrupa futbolunda, Türkiye'de olduğu kadar yabancı oynamıyor. Mücadeleci bir Türkiye takımını bu şartlarda nasıl yapabilirim?" diye sitemde bulundu. Yabancı kontenjanının olduğu gibi kalmasından yana olduğunu yineleyen Rumen hoca, sözlerini şöyle tamamladı: 14 Türk, 14 yabancı dedik. Ama sahada oyayan ekibe baktığımızda %80 yabancı, %20 Türk görüyoruz. %50-50 görmüyoruz. Kulübede görebiliriz ama antrenörler 21 yaşındaki yetenekli Türk futbolcu yerine tecrübeli yabancıları oynatıyor. Benim açıklamalarım, Türk futbolunun daha iyiye gitmesi için.



DEĞERLERİNİ GÖSTERECEKLER

LUCESCU, hazırlık karşılaşmaları için kadroya çağırdığı futbolculara da değinerek şöyle konuştu: Arda, Burak gibi futbolculra sakatlıkları yüzünden çağırılmadılar. Yarın yine geleceklerdir. Kulüpler gençleri oynatmıyor. O yüzden ben oynatmak istiyorum. Kendi kulüplerinde daha fazla şans bulmalarını istiyorum. Ki, daha yukarıya çıkabilsinler. Bu yüzden bu dönemde çok sayıda Türk futbolcu izledim. Belki de sizin daha önce duymadığınız isimler olacak. Çok genç bir ekip ama bu gençliğin önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşüyorum. Önümüzde 2020'ye hazırlanmak için 2 senemiz var. Bu oyuncular, değerlerini sahada göstereceklerdir.