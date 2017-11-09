 Tosun Paşa’dan iddialı sözler – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Tosun Paşa’dan iddialı sözler

    Tosun Paşa’dan iddialı sözler
    TÜRKİYE'nin oynayacağı iki maçta gol silahı olacak Cenk Tosun, iddialı konuştu. İki karşılaşmayı da ciddiye aldıklarını belirten yıldız futbolcu, "Bu maçlar yeni yapılanma adına önemli. Tüm takım bunun farkındayız ve rehavete girmeden bu iki maça kazanmak için çıkacağız" açıklamasında bulundu
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:58
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tosun Paşa’dan iddialı sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.