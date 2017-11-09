Tosun Paşa’dan iddialı sözler

TÜRKİYE'nin oynayacağı iki maçta gol silahı olacak Cenk Tosun, iddialı konuştu. İki karşılaşmayı da ciddiye aldıklarını belirten yıldız futbolcu, "Bu maçlar yeni yapılanma adına önemli. Tüm takım bunun farkındayız ve rehavete girmeden bu iki maça kazanmak için çıkacağız" açıklamasında bulundu