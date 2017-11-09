Şimdi sıra gençlerin
Türk futbolunda altyapının gelişmesi için çalıştıklarını söyleyen Federasyon Başkanvekili Ali Dürüst, “Artık gençleri Milli Takım’a kazandıracağız” dedi
YILDIZLARA MESAJ VAR
DÜRÜST'ün öne çıkan diğer sözleri şunlar: "Kadromuzda genç oyuncuların yer alması gerekiyor. Bu tecrübeli arkadaşların olmayacağı anlamına gelmez. Bunun ilk adımını hazırlık maçları öncesinde attık, 7-8 genç oyuncuyu kadroya monte ettik. Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Gökhan Gönül gibi isimlerin kadroda olmaması olmayacakları anlamına gelmez. En büyük hedefimiz 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmak."
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:01
-
Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
-
Yattara’nın yeğeni geldi
Toplam 1
Yorum
ismail hadi hayırlısı 2.yattara olabilir
-
Gerçek Trabzon yakında
Toplam 3
Yorum
ismail göster kendini rıza hocam içimden bir ses rıza hocayla trabzon şampiyon olacak diyor Allahın yardımları ile bu iş olacak hocam
Şimdi sıra gençlerin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.