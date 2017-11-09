Şimdi sıra gençlerin

Türk futbolunda altyapının gelişmesi için çalıştıklarını söyleyen Federasyon Başkanvekili Ali Dürüst, “Artık gençleri Milli Takım’a kazandıracağız” dedi

FUTBOL Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, dün birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Altyapı çalışmalarıyla ilgili sözlerine başlayan Dürüst, "Altyapıdan gelen oyunculara kulüplerinde nasıl daha fazla yer verebiliriz diye düşünüyoruz. A Milli Takım için temel sorun genç futbolcuların takımlarında süre alamaması. Kendi takımlarında fazla maç oynayanlarla yarışı götürmek zorundayız" diye konuştu.



YILDIZLARA MESAJ VAR

DÜRÜST'ün öne çıkan diğer sözleri şunlar: "Kadromuzda genç oyuncuların yer alması gerekiyor. Bu tecrübeli arkadaşların olmayacağı anlamına gelmez. Bunun ilk adımını hazırlık maçları öncesinde attık, 7-8 genç oyuncuyu kadroya monte ettik. Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Gökhan Gönül gibi isimlerin kadroda olmaması olmayacakları anlamına gelmez. En büyük hedefimiz 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmak."