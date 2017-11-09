Romanya - Türkiye (Canlı anlatım)

2018 Dünya Kupası Finalleri'nin hayal olmasının ardından yeni hedefini belirleyen A Milli Takım, gençleştirilmiş kadrosuyla ilk sınavını bugün veriyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, hazırlık maçı kapsamında Romanya ile Constantin Radulescu Stadı'nda karşı karşıya geliyor. TV8'den yayınlanan bu karşılaşma saat 21.15'te başladı. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Bruno Lopes Martins yönetiyor.



Tolga Ciğerci ve Emre Mor sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken, tedavisine devam edilen Kaan Ayhan'a da alternatif olarak Barış Yardımcı kadroya dahil edildi.



Gençleşen ekibin, ilk hazırlık maçının 11'i açıklandı. Futbolda Romanya ile Türkiye arasında yapılacak özel maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

SAAT: 21.15

STAT: C. RADULESCU

YAYIN: TV8



ROMANYA: Pantilimon, Tosca, Grigore, Chiriches, Sapunaru, Stanciu, Pintilii, Grozav, Budescu, Deac, Keseru.



TÜRKİYE: Harun, Ozan, Serdar, Çağlar, Atila, Okay, Selçuk, Yusuf, Oğuzhan, Hakan, Cenk.

HAKEMLER: Tiago Bruno Lopes Martins, Ricardo Jorge Ferreira Santos, Luis Andre Ferreira Pinto Campos (Portekiz)



