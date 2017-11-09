 Romanya - Türkiye (Canlı anlatım) – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Romanya - Türkiye (Canlı anlatım)

    Romanya - Türkiye (Canlı anlatım)

    2020 Avrupa Şampiyonası’nı hedefleyen A Milli Takım, yenilenmiş kadrosuyla bugün Romanya’ya konuk oluyor

    2018 Dünya Kupası Finalleri'nin hayal olmasının ardından yeni hedefini belirleyen A Milli Takım, gençleştirilmiş kadrosuyla ilk sınavını bugün veriyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, hazırlık maçı kapsamında Romanya ile Constantin Radulescu Stadı'nda karşı karşıya geliyor. TV8'den yayınlanan bu karşılaşma saat 21.15'te başladı. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Bruno Lopes Martins yönetiyor.

    Tolga Ciğerci ve Emre Mor sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken, tedavisine devam edilen Kaan Ayhan'a da alternatif olarak Barış Yardımcı kadroya dahil edildi.

    Gençleşen ekibin, ilk hazırlık maçının 11'i açıklandı. Futbolda Romanya ile Türkiye arasında yapılacak özel maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

    SAAT: 21.15
    STAT: C. RADULESCU
    YAYIN: TV8

    ROMANYA: Pantilimon, Tosca, Grigore, Chiriches, Sapunaru, Stanciu, Pintilii, Grozav, Budescu, Deac, Keseru.

    TÜRKİYE: Harun, Ozan, Serdar, Çağlar, Atila, Okay, Selçuk, Yusuf, Oğuzhan, Hakan, Cenk.

    HAKEMLER: Tiago Bruno Lopes Martins, Ricardo Jorge Ferreira Santos, Luis Andre Ferreira Pinto Campos (Portekiz)

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Romanya - Türkiye (Canlı anlatım) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.