Millilerin Romanya 11'i belli oldu

2018 Dünya Kupası Finalleri'nin hayal olmasının ardından yeni hedefini belirleyen A Milli Takım, gençleştirilmiş kadrosuyla ilk sınavını bugün verecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, hazırlık maçı kapsamında Romanya ile Constantin Radulescu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. TV8'den yayınlanacak bu karşılaşma saat 21.15'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Bruno Lopes Martins yönetecek.



Tolga Ciğerci ve Emre Mor sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken, tedavisine devam edilen Kaan Ayhan'a da alternatif olarak Barış Yardımcı kadroya dahil edildi.



Gençleşen ekibin, ilk hazırlık maçının 11'i açıklandı:

SAAT: 21.15

STAT: C. RADULESCU

YAYIN: TV8

ROMANYA: Pantilimon, Tosca, Grigore, Chiriches, Sapunaru, Stanciu, Pintilii, Grozav, Budescu, Deac, Keseru.

TÜRKİYE: Harun, Ozan, Serdar, Çağlar, Atila, Okay, Selçuk, Yusuf, Oğuzhan, Hakan, Cenk.



