 Millilerin Romanya 11'i belli oldu – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Millilerin Romanya 11'i belli oldu

    Millilerin Romanya 11'i belli oldu

    2020 Avrupa Şampiyonası’nı hedefleyen A Milli Takım, yenilenmiş kadrosuyla bugün Romanya’ya konuk olacak. TV8’den yayınlanacak maç 21.15’te başlayacak.

    2018 Dünya Kupası Finalleri'nin hayal olmasının ardından yeni hedefini belirleyen A Milli Takım, gençleştirilmiş kadrosuyla ilk sınavını bugün verecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, hazırlık maçı kapsamında Romanya ile Constantin Radulescu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. TV8'den yayınlanacak bu karşılaşma saat 21.15'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Bruno Lopes Martins yönetecek.

    Tolga Ciğerci ve Emre Mor sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken, tedavisine devam edilen Kaan Ayhan'a da alternatif olarak Barış Yardımcı kadroya dahil edildi.

    Gençleşen ekibin, ilk hazırlık maçının 11'i açıklandı:

    SAAT: 21.15
    STAT: C. RADULESCU
    YAYIN: TV8
    ROMANYA: Pantilimon, Tosca, Grigore, Chiriches, Sapunaru, Stanciu, Pintilii, Grozav, Budescu, Deac, Keseru.
    TÜRKİYE: Harun, Ozan, Serdar, Çağlar, Atila, Okay, Selçuk, Yusuf, Oğuzhan, Hakan, Cenk.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:28
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