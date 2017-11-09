Millilerin Romanya 11'i belli oldu
2020 Avrupa Şampiyonası’nı hedefleyen A Milli Takım, yenilenmiş kadrosuyla bugün Romanya’ya konuk olacak. TV8’den yayınlanacak maç 21.15’te başlayacak.
2018 Dünya Kupası Finalleri'nin hayal olmasının ardından yeni hedefini belirleyen A Milli Takım, gençleştirilmiş kadrosuyla ilk sınavını bugün verecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, hazırlık maçı kapsamında Romanya ile Constantin Radulescu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. TV8'den yayınlanacak bu karşılaşma saat 21.15'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Bruno Lopes Martins yönetecek.
Tolga Ciğerci ve Emre Mor sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken, tedavisine devam edilen Kaan Ayhan'a da alternatif olarak Barış Yardımcı kadroya dahil edildi.
Gençleşen ekibin, ilk hazırlık maçının 11'i açıklandı:
SAAT: 21.15
STAT: C. RADULESCU
YAYIN: TV8
ROMANYA: Pantilimon, Tosca, Grigore, Chiriches, Sapunaru, Stanciu, Pintilii, Grozav, Budescu, Deac, Keseru.
TÜRKİYE: Harun, Ozan, Serdar, Çağlar, Atila, Okay, Selçuk, Yusuf, Oğuzhan, Hakan, Cenk.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:28
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Galatasaray'a kötü haber: Ceza onandı!
Toplam 13
Yorum
tabiki feguliye 3 maç feguli elleriyle iteleyince bazılarınınanalarını a..larına parmakları sokulmuş rahatsız olanlarda tahkime falan selam letmişlerdir bizde onl
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''Arda Türkiye'ye gelmez!''
Toplam 5
Yorum
Cimbom Rüyamda takıma dönmüşsün, kan ter içinde uyandım. Rüya olduğunu anlayınca hemen iki rekat şükür namazı kıldım. Sakın gelme.
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Aziz Yıldırım döneminde sadece 4 istifa
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Gelen gideni hep aratıyor advocaat geldiğinde pereira'yı aradık, aykut geldiğinde ise advocaat'ı arar olduk,gidince aramayacağımız şey, AZİZ
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