Lucescu'dan korkunç istatistik! 5 maçta sadece...

Lucescu ile bir tanesi özel dört tanesi resmi toplam beş maça çıkan A Milli Takım, sadece bir kez kazanabildi. Evinde Hırvatistan'ı 1-0 yenen Türkiye yine evinde İzlanda karşısında 3-0 kaybetti. Deplasmanda Ukrayna ve Romanya karşısında 2-0 yenilen Milliler, Finlandiya ile 2-2 berabere kalmıştı