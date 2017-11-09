Lucescu'dan korkunç istatistik! 5 maçta sadece...
A Milli Takım, Mircea Lucescu döneminde istediği sonuçları alamadı.
Lucescu ile bir tanesi özel dört tanesi resmi toplam beş maça çıkan A Milli Takım, sadece bir kez kazanabildi. Evinde Hırvatistan'ı 1-0 yenen Türkiye yine evinde İzlanda karşısında 3-0 kaybetti. Deplasmanda Ukrayna ve Romanya karşısında 2-0 yenilen Milliler, Finlandiya ile 2-2 berabere kalmıştı
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:30
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Galatasaray'a kötü haber: Ceza onandı!
Toplam 13
Yorum
tabiki feguliye 3 maç feguli elleriyle iteleyince bazılarınınanalarını a..larına parmakları sokulmuş rahatsız olanlarda tahkime falan selam letmişlerdir bizde onl
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''Arda Türkiye'ye gelmez!''
Toplam 5
Yorum
Cimbom Rüyamda takıma dönmüşsün, kan ter içinde uyandım. Rüya olduğunu anlayınca hemen iki rekat şükür namazı kıldım. Sakın gelme.
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Aziz Yıldırım döneminde sadece 4 istifa
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Gelen gideni hep aratıyor advocaat geldiğinde pereira'yı aradık, aykut geldiğinde ise advocaat'ı arar olduk,gidince aramayacağımız şey, AZİZ
Lucescu'dan korkunç istatistik! 5 maçta sadece... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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