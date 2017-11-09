Lucescu: "Henüz yolun başındayız"
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Romanya ile oynadıkları ve 2-0 yenildikleri hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Daha yolun başındayız" dedi.
"Yeni bir takımız, zamana ihtiyacımız var"
Lucescu, ihtiyaçları olan güveni oyuncularında gördüğünü belirterek, "Bugün takımımızda dört tane 20 yaş grubunda oyuncu vardı. Bizim takım olarak bir şeyler inşa etmemiz lazım. Ancak Romanya'nın bir şeyler inşa etmesine gerek yok. Elindeki kaliteli kadroyu yükseltmesi lazım Yeni bir takımız, zamana ihtiyacımız var, güvene ihtiyacımız var. Bunu da ben kendi oyuncularımda görüyorum" ifadelerini kullandı.
"Bireysel hata olduğunu düşünmüyorum"
Yenilen gollerle ilgili bir soru üzerine Rumen teknik adam, "Bireysel hata olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuların bir arada oynamamasından kaynaklanan senkronize sorunu olabilir. Çünkü oyuncularımın hepsi de kalitesi yüksek oyuncular. Örnek vermek gerekirse ikinci golde Yunus'un bir kısa pasında Ozan topu kaybetti. Tekrar yerine dönemedi. Pozisyon kontratağa dönüştü. Oradan da golü yedik. Bunları zamanla aşacağız. Önümüzde uzun bir zamanımız var. Yeni bir takımız. Tamamen senkronize sorunu olduğunu düşünüyorum. Kişisel hatalar ile birlikte bunların üstesinden geleceğiz" dedi.
"Romanya, Avrupa'da en çok dostluk maçı kazanan takım"
Rakip Teknik Direktör Cosmin Contra ile maç sonu konuştuğunu anlatan Lucescu, Romanya'ya Hollanda karşısında şans dilerken, "Romanya takım havasını yakalayınca iyi işler yapabilir. Romanya, Avrupa'da en çok dostluk maçı kazanan takım. Sadece dostluk maçı oynansa Romanya, Avrupa şampiyonu olurdu. Pas kalitesini yükselttiği zaman iyi işler yapabilecek bir takım" yorumunu yaptı.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:08
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Ozan Tufan, Romanya maçında sakatlandı
Toplam 1
Yorum
can Güzel haber topal ve souzada sakatlanırsa alper-ekici-giuliano üçlüsünü izleriz.
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Millilerden kötü prova
Toplam 4
Yorum
dd yerlı hoca gecsın takımın basına bu adam kaosda baska bır seyu yaratmıyor
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Millilerden kötü prova
Toplam 4
Yorum
Etikol Romenler, Türk futbol pazarının büyüklüğünü bildikleri için adeta pazarlama yaptılar. Bizim teknik ekibe gelince; ivme nedir onu öğretin.
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