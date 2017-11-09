 Kendimizi geliştireceğiz – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Kendimizi geliştireceğiz

    Kendimizi geliştireceğiz
    Lucescu ile birlikte basın toplantısına katılan Hakan Çalhanoğlu ise kendini çok iyi hissettiğini belirterek, Milan'da forma giydiği için mutlu olduğunu söyledi. Çalhanoğlu, şöyle konuştu: Dünya Kupası'na katılamadıkları için üzgün olduklarını da vurgulayarak, "Önümüzdeki turnuvalara bakacağız. Kendimizi geliştireceğiz. Sayın Lucescu ile beraber yeni bir döneme başladık. Ofansif futbolu seven bir hoca. 10 numara veya 8 numara fark etmez. Hocamın sözlerine saygı duyuyorum. Hocalar hangi görevi verirse onu yapmam lazım.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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