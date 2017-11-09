Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kaan Ayhan için yapılan son tetkik ve muayenelerde, sakatlığının A Milli Takım'ın özel maç periyodunun kalan süresi içinde iyileşmesi mümkün görülmediğinden, oyuncunun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu." denildi.

Genç futbolcunun, sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Cluj'deki kampından ayrılarak Almanya'ya döndüğü belirtildi.

Kaan Ayhan, ay-yıldızlıların dün gerçekleştirdiği antrenmanda fizyoterapist eşliğinde özel egzersiz ve tedavi programı uygulamıştı.