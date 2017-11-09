Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kaan Ayhan için yapılan son tetkik ve muayenelerde, sakatlığının A Milli Takım'ın özel maç periyodunun kalan süresi içinde iyileşmesi mümkün görülmediğinden, oyuncunun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu." denildi.
Genç futbolcunun, sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Cluj'deki kampından ayrılarak Almanya'ya döndüğü belirtildi.
Kaan Ayhan, ay-yıldızlıların dün gerçekleştirdiği antrenmanda fizyoterapist eşliğinde özel egzersiz ve tedavi programı uygulamıştı.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:34
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 11
Yorum
isimsiz çok ağır konuşmuş
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Ekici 11’e
Toplam 2
Yorum
1907 GENÇ FBLİ YAPILAN HERŞEY BOŞUNA Bİ HALT OLMAZ. SUNİ HAKEMLER SUNİ LİGİN SUNİ ŞAMPİYONUNU BELİRLEMİŞLER. HAFTADA 1 MAÇA ÇIKILSA YETER MASRAFA GEREK YOK
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 11
Yorum
fbcan şampiyonluğa kendisi inandığı için mi gayri resmi istifa etti?
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