 Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı

    Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı

    A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kaan Ayhan için yapılan son tetkik ve muayenelerde, sakatlığının A Milli Takım'ın özel maç periyodunun kalan süresi içinde iyileşmesi mümkün görülmediğinden, oyuncunun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu." denildi.

    Genç futbolcunun, sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Cluj'deki kampından ayrılarak Almanya'ya döndüğü belirtildi.

    Kaan Ayhan, ay-yıldızlıların dün gerçekleştirdiği antrenmanda fizyoterapist eşliğinde özel egzersiz ve tedavi programı uygulamıştı.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:34
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