 ‘Bu kadro hedefine ulaşacak’ – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    ‘Bu kadro hedefine ulaşacak’

    ‘Bu kadro hedefine ulaşacak’
    ROMANYA ve Arnavutluk ile oynanacak maçların aday kadrosunda yer alan Selçuk İnan, kısa bir değerlendirme yaptı. Kadronun yaş ortalamasının düştüğünü söyleyen yıldız futbolcu, "Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak bir kadro var. İnanıyorum ki, her şey yolunda gidecek" sözlerini sarfetti.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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