Berkay Özcan’dan şok tepki

ÜMİT Milli Takım'ın, Malta ve Belçika ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme karşılaşmalarına davet edilen Berkay Özcan şok hareket... Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, resmi yazışmalar yapılmasına rağmen federasyon yetkililerine kampa gelmeyeceğini iletti. Federasyon yetkililerinin kendisiyle daha önce yaptığı görüşmede ay-yıldızlı formayı giymek istediğini söyleyen genç futbolcu, kampa gelmemek için gerekçe de göstermedi.