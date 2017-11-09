 Berkay Özcan’dan şok tepki – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Berkay Özcan’dan şok tepki

    Berkay Özcan’dan şok tepki
    ÜMİT Milli Takım'ın, Malta ve Belçika ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme karşılaşmalarına davet edilen Berkay Özcan şok hareket... Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, resmi yazışmalar yapılmasına rağmen federasyon yetkililerine kampa gelmeyeceğini iletti. Federasyon yetkililerinin kendisiyle daha önce yaptığı görüşmede ay-yıldızlı formayı giymek istediğini söyleyen genç futbolcu, kampa gelmemek için gerekçe de göstermedi.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:02
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