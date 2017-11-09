Atila, Kenan ve Barış ilk kez sahada
A Milli Futbol Takımı'nda aday kadroya ilk kez çağrılan isimlerden Atila Turan, Kenan Karaman ve Barış Yardımcı, A milli formayı da ilk kez Romanya karşısında giydi.
Mircea Lucescu, Atila Turan'ı ilk 11'de sahaya sürerken, Kenan Karaman ve Barış Yardımcı'yı ikinci yarıda oyuna dahil etti.
Romanya'ya karşı 14. yenilgi
A Milli Takım, Romanya ile oynadığı 26. maçta 14. yenilgisini yaşadı.
Geride kalan maçlarda Türkiye, 5 galibiyet alırken 7 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:01
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Toplam 13
Yorum
tabiki feguliye 3 maç feguli elleriyle iteleyince bazılarınınanalarını a..larına parmakları sokulmuş rahatsız olanlarda tahkime falan selam letmişlerdir bizde onl
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''Arda Türkiye'ye gelmez!''
Toplam 5
Yorum
Cimbom Rüyamda takıma dönmüşsün, kan ter içinde uyandım. Rüya olduğunu anlayınca hemen iki rekat şükür namazı kıldım. Sakın gelme.
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Aziz Yıldırım döneminde sadece 4 istifa
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Gelen gideni hep aratıyor advocaat geldiğinde pereira'yı aradık, aykut geldiğinde ise advocaat'ı arar olduk,gidince aramayacağımız şey, AZİZ
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