 Atila, Kenan ve Barış ilk kez sahada – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Atila, Kenan ve Barış ilk kez sahada

    Atila, Kenan ve Barış ilk kez sahada

    A Milli Futbol Takımı'nda aday kadroya ilk kez çağrılan isimlerden Atila Turan, Kenan Karaman ve Barış Yardımcı, A milli formayı da ilk kez Romanya karşısında giydi.

    Mircea Lucescu, Atila Turan'ı ilk 11'de sahaya sürerken, Kenan Karaman ve Barış Yardımcı'yı ikinci yarıda oyuna dahil etti.

    Romanya'ya karşı 14. yenilgi

    A Milli Takım, Romanya ile oynadığı 26. maçta 14. yenilgisini yaşadı.

    Geride kalan maçlarda Türkiye, 5 galibiyet alırken 7 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:01
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