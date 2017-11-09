2020 aşkına

2018 Dünya Kupası Finalleri'nin hayal olmasının ardından yeni hedefini belirleyen A Milli Takım, gençleştirilmiş kadrosuyla ilk sınavını bugün verecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, hazırlık maçı kapsamında Romanya ile Constantin Radulescu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. TV8'den yayınlanacak bu karşılaşma saat 21.15'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Bruno Lopes Martins yönetecek. Tolga Ciğerci ve Emre Mor sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken, tedavisine devam edilen Kaan Ayhan'a da alternatif olarak Barış Yardımcı kadroya dahil edildi. Teknik direktör Mircea Lucescu'nun, Romanya ve pazartesi günkü Arnavut karşılaşmalarında genç isimlerden kurulu bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.ekibimiz, Romanya ile bugün oynayacağı hazırlık maçı için bu ülkeye hareket etti. A Milli Takım, özel uçakla Sabiha Gökçen'den hareket edip, Romanya'nın Cluj kentine gitti. Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Dürüst de yer aldı.Her Milli Takım arasında sahadaki oyun yerine başka şeyler konuşuyoruz. Bir yandan federasyon, medyaya bu konuda kızarken; bir yandan da federasyonun maaşlı çalışanı Lucescu, art arda acayip açıklamalar yapıyor. Bu nedenle bizler Enes, Cengiz, Çağlar, Emre Mor, Emre Akbaba gibi yeni isimlerin durumunu yorumlamak yerine Lucescu'nun açıklamalarına odaklanıyoruz. Bu bir taktikse iyi bir taktik değil. İstanbul'u finaller şehri haline getirmek istiyoruz ama Milli Takım'ı İstanbul'da oynatamıyoruz. Türk futbolununda her zaman dillerde bir Ahmet Kaya şarkısı var, "Bu ne yaman çelişki anne."Mini yorum: Mert Aydın