2020 aşkına
2020 Avrupa Şampiyonası’nı hedefleyen A Milli Takım, yenilenmiş kadrosuyla bugün Romanya’ya konuk olacak. TV8’den yayınlanacak maç 21.15’te başlayacak
Özel uçakla gittiler
AY-YILDIZLI ekibimiz, Romanya ile bugün oynayacağı hazırlık maçı için bu ülkeye hareket etti. A Milli Takım, özel uçakla Sabiha Gökçen'den hareket edip, Romanya'nın Cluj kentine gitti. Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Dürüst de yer aldı.
Neyi konuşalım
Her Milli Takım arasında sahadaki oyun yerine başka şeyler konuşuyoruz. Bir yandan federasyon, medyaya bu konuda kızarken; bir yandan da federasyonun maaşlı çalışanı Lucescu, art arda acayip açıklamalar yapıyor. Bu nedenle bizler Enes, Cengiz, Çağlar, Emre Mor, Emre Akbaba gibi yeni isimlerin durumunu yorumlamak yerine Lucescu'nun açıklamalarına odaklanıyoruz. Bu bir taktikse iyi bir taktik değil. İstanbul'u finaller şehri haline getirmek istiyoruz ama Milli Takım'ı İstanbul'da oynatamıyoruz. Türk futbolununda her zaman dillerde bir Ahmet Kaya şarkısı var, "Bu ne yaman çelişki anne."
Mini yorum: Mert Aydın
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:09
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
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Yattara’nın yeğeni geldi
Toplam 1
Yorum
ismail hadi hayırlısı 2.yattara olabilir
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Gerçek Trabzon yakında
Toplam 3
Yorum
ismail göster kendini rıza hocam içimden bir ses rıza hocayla trabzon şampiyon olacak diyor Allahın yardımları ile bu iş olacak hocam
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