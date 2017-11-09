 1 şutumuz bile yok! – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    1 şutumuz bile yok!

    1 şutumuz bile yok!

    2018 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamayan A Milli Takım, Romanya ile yaptığı hazırlık maçının ilk yarısında inanılması güç bir istatistiğe imza attı

    A Milli Takım hazırlık maçında Romanya'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

    İlk yarıyı 1-0 geride kapatan A Milli Takım isteksiz görüntüsüyle izleyenlerin tepkisini çekti. İlk yarıda kaleye şut çekemeyen Milli Takım, korner dahi kullanamadı.

    İşte millilerin ilk yarı performansı:

    Toplam şut: 0
    İsabetli şut: 0
    Korner: 0

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:22
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