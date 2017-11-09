1 şutumuz bile yok!
2018 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamayan A Milli Takım, Romanya ile yaptığı hazırlık maçının ilk yarısında inanılması güç bir istatistiğe imza attı
A Milli Takım hazırlık maçında Romanya'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan A Milli Takım isteksiz görüntüsüyle izleyenlerin tepkisini çekti. İlk yarıda kaleye şut çekemeyen Milli Takım, korner dahi kullanamadı.
İşte millilerin ilk yarı performansı:
Toplam şut: 0
İsabetli şut: 0
Korner: 0
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:22
-
Galatasaray'a kötü haber: Ceza onandı!
Toplam 13
Yorum
tabiki feguliye 3 maç feguli elleriyle iteleyince bazılarınınanalarını a..larına parmakları sokulmuş rahatsız olanlarda tahkime falan selam letmişlerdir bizde onl
-
''Arda Türkiye'ye gelmez!''
Toplam 5
Yorum
Cimbom Rüyamda takıma dönmüşsün, kan ter içinde uyandım. Rüya olduğunu anlayınca hemen iki rekat şükür namazı kıldım. Sakın gelme.
-
Aziz Yıldırım döneminde sadece 4 istifa
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Gelen gideni hep aratıyor advocaat geldiğinde pereira'yı aradık, aykut geldiğinde ise advocaat'ı arar olduk,gidince aramayacağımız şey, AZİZ
1 şutumuz bile yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.