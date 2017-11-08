 Nuri Şahin’e teşekkür – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Nuri Şahin’e teşekkür

    Nuri Şahin’e teşekkür
    BİRÇOK konu hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Milli Takım kariyerini sonlandıran Nuri Şahin'e de teşekkür etti. "Yeniden yapılanma sürecinde yeni yüzler göreceksiniz" diyen Demirören, "Bunun yanında aramızdan ayrılan isimler de oluyor. Vedasını erken bulsak da Nuri Şahin'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etmeyi borç biliyoruz" dedi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:05
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