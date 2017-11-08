Nuri Şahin’e teşekkür

BİRÇOK konu hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Milli Takım kariyerini sonlandıran Nuri Şahin'e de teşekkür etti. "Yeniden yapılanma sürecinde yeni yüzler göreceksiniz" diyen Demirören, "Bunun yanında aramızdan ayrılan isimler de oluyor. Vedasını erken bulsak da Nuri Şahin'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etmeyi borç biliyoruz" dedi.