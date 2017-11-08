Demirören, Luce’nin kritik dönemde göreve geldiğini söyleyip, “Gençlik aşısı tutacak ve Euro 2020’ye katılacağız” dedi

YILDIRIM Demirören, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya tam destek verdi. Rumen hocanın kritik bir dönemde takımın başına geçtiğini kaydeden Federasyon Başkanı, "İnanıyorum ki, kendisinin gençlik aşısı tutacak ve 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağız" dedi. Sponsor destekleriyle ilgili de yorum yapan Demirören, "Özellikle futbolun can damarı sponsorların desteğini çekmemesi için ılımlı bir ortam oluşturulması gerekiyor. Başkan ve yöneticilerin ortamı germedikleri gün hemen hemen yok gibi. Bardak taştı ve son damla bile kalmadı" diye konuştu.