Lucescu: Sahadaki futbolcuların %80'i yabancı
Mircea Lucescu, A Milli Takım'ın yarın Romanya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Lucescu'nun İtalyan basınına verdiği röportajda çok tartışılan 'Türkiye doğu ülkesi' açıklaması hakkında Lucescu: "Ben röportajımda Doğu Avrupa ve Batı Avrupa ülkeleri var dedim. Romanya, Rusya, Polonya, Yunanistan gibi. Ayrıca o röportajda daha enteresan kısımlar var" dedi
Basın toplantısında Romanya maçından çok, La Gazetta Della Sport'a verdiği röportajdan sorular gelmesine tepki gösteren Rumen teknik adam, "Ben yarın akşam bir maç oynayacağımız düşünüyordum. Eğer sürekli geçmişteki yaptığım röportajları konuşacaksak hata yapmış oluruz" dedi.
"40 televizyon, 100 tane dergi, 100 tane gazeteye konuşuyorum. Hepsine verdiğim cevapları burada konuşursak işimi yapmak konusunda zorlanırım" diyen 72 yaşındaki teknik adam, tartışılan "Doğu" açıklaması hakkında şöyle konuştu: Doğu Avrupa ülkeleri var, Batı Avrupa ülkeleri var. Ben röportajımda Doğu Avrupa ve Batı Avrupa ülkeleri var dedim. Romanya, Rusya, Polonya, Yunanistan gibi. Ayrıca o röportajda daha enteresan kısımlar var."
YABANCI KURALININ OLDUĞU GİBİ KALMASINDAN YANAYIM
Yabancı kuralıyla ilgili açıklamalarda bulunan Luce, "Türkiye, Avrupa'da gençlere en az şans veren ülke konumunda.Mücadeleci bir milli takımı kiminle yapabilirim? Sınır %50- %50 gibi gözüküyor ama sahadaki futbolcuların %80'i yabancı. Türkiye'de takımların yaş ortalaması 29-30. Avrupa'da gençlere en az şans veren ülke konumunda.Ben yabancı oyuncuya karşıyım demedim, olduğu gibi kalmasından yanayım. dedi.
Milli Takım'da yeni bir jenerasyon kuracaklarını belirten Rumen teknik adam, "Kulüplerin yapamadığı, oynatamadığı gençleri ben oynatmak istiyorum. Kendi kulüplerinde bulamadıkları şansı vererek onları yukarı taşımak istiyorum" diye konuştu.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:05
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G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!
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Yorum
Telefondan görünmüyor:) Yorumları en çok beğeni sırasına göre sıralarsanız memnun olurum sadece sizin yazdıklarınız değil haberi okuyanların yorumları da önemli
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Alper Potuk'a sürpriz talip!
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Yorum
GFB Gitsin ne oynadigi belli degil, alanda hata.
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Operasyon Ocak'ta
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Yorum
kaanfb ben defalarca yazdım M.Topal, A.potuk, 2 lig topçusu diye koca sezonda asist ve bir kac golü dişinda skoru olmayan a.potukla yine anlaştınız
Lucescu: Sahadaki futbolcuların %80'i yabancı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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