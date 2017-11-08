 Lucescu: Sahadaki futbolcuların %80'i yabancı – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Lucescu: Sahadaki futbolcuların %80'i yabancı

    Lucescu: Sahadaki futbolcuların %80'i yabancı

    Mircea Lucescu, A Milli Takım'ın yarın Romanya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Lucescu'nun İtalyan basınına verdiği röportajda çok tartışılan 'Türkiye doğu ülkesi' açıklaması hakkında Lucescu: "Ben röportajımda Doğu Avrupa ve Batı Avrupa ülkeleri var dedim. Romanya, Rusya, Polonya, Yunanistan gibi. Ayrıca o röportajda daha enteresan kısımlar var" dedi

    Basın toplantısında Romanya maçından çok, La Gazetta Della Sport'a verdiği röportajdan sorular gelmesine tepki gösteren Rumen teknik adam, "Ben yarın akşam bir maç oynayacağımız düşünüyordum. Eğer sürekli geçmişteki yaptığım röportajları konuşacaksak hata yapmış oluruz" dedi.

    "40 televizyon, 100 tane dergi, 100 tane gazeteye konuşuyorum. Hepsine verdiğim cevapları burada konuşursak işimi yapmak konusunda zorlanırım" diyen 72 yaşındaki teknik adam, tartışılan "Doğu" açıklaması hakkında şöyle konuştu: Doğu Avrupa ülkeleri var, Batı Avrupa ülkeleri var. Ben röportajımda Doğu Avrupa ve Batı Avrupa ülkeleri var dedim. Romanya, Rusya, Polonya, Yunanistan gibi. Ayrıca o röportajda daha enteresan kısımlar var."

    YABANCI KURALININ OLDUĞU GİBİ KALMASINDAN YANAYIM

    Yabancı kuralıyla ilgili açıklamalarda bulunan Luce, "Türkiye, Avrupa'da gençlere en az şans veren ülke konumunda.Mücadeleci bir milli takımı kiminle yapabilirim? Sınır %50- %50 gibi gözüküyor ama sahadaki futbolcuların %80'i yabancı. Türkiye'de takımların yaş ortalaması 29-30. Avrupa'da gençlere en az şans veren ülke konumunda.Ben yabancı oyuncuya karşıyım demedim, olduğu gibi kalmasından yanayım. dedi.

    Milli Takım'da yeni bir jenerasyon kuracaklarını belirten Rumen teknik adam, "Kulüplerin yapamadığı, oynatamadığı gençleri ben oynatmak istiyorum. Kendi kulüplerinde bulamadıkları şansı vererek onları yukarı taşımak istiyorum" diye konuştu.

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:05
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